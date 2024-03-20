Football.ua розповідає, де і коли відбудуться поєдинки "синьо-жовтих".
Збірна України на ОІ-2024, Getty Images
20 березня 2024, 22:30
Збірна України з футболу вперше дісталася Олімпійських ігор, які у 2024 році проходитимуть у Франції.
За результатами жеребкування, українська національна команда опинилася у групі B. Там їй протистоятимуть Аргентина, Марокко та бронзовий призер Кубка Азії U-23 (визначиться на початку травня).
Розклад матчів і результати
Груповий етап
1-й тур
Середа, 24 липня
Парк Олімпік Ліон, Десін-Шарп'є
20:00 Представник Азії — Україна
2-й тур
Субота, 27 липня
Стад Жоффруа Гішар, Сент-Етьєн
18:00 Україна — Марокко
3-й тур
Вівторок, 30 липня
Парк Олімпік Ліон, Десін-Шарп'є
18:00 Україна — Аргентина
Ознайомитися зі складами інших трьох груп можна за посиланням.