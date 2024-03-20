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Football.ua розповідає, де і коли відбудуться поєдинки "синьо-жовтих".

Збірна України з футболу вперше дісталася Олімпійських ігор, які у 2024 році проходитимуть у Франції.

За результатами жеребкування, українська національна команда опинилася у групі B. Там їй протистоятимуть Аргентина, Марокко та бронзовий призер Кубка Азії U-23 (визначиться на початку травня).

Розклад матчів і результати

Груповий етап

1-й тур

Середа, 24 липня

Парк Олімпік Ліон, Десін-Шарп'є

20:00 Представник Азії — Україна

2-й тур

Субота, 27 липня

Стад Жоффруа Гішар, Сент-Етьєн

18:00 Україна — Марокко

3-й тур

Вівторок, 30 липня

Парк Олімпік Ліон, Десін-Шарп'є

18:00 Україна — Аргентина

Ознайомитися зі складами інших трьох груп можна за посиланням.