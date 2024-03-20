Україна

Загалом у турнірі візьмуть участь 16 збірних.

Сьогодні, 20 березня у французькому Сен-Дені, відбулося жеребкування футбольних турнірів Олімпіади-2024.

Збірна України перебувала у четвертому кошику та у суперники їй випали національні команди Аргентини, Марокко та третя команда Азії.

Результати жеребкування:

Група А: Франція, США, переможець міжконтинентального плей-оф, Нова Зеландія.

Група В: Аргентина, Марокко, АФК-3, Україна.

Група С: АФК-2, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка.

Група D: АФК-1, Парагвай, Малі, Ізраїль.

Кваліфікаційні етапи в Азії завершаться 3 травня — тоді стане відомо ім'я ще одного суперника "синьо-жовтих".

Додамо, що чинним переможцем Олімпіади є Бразилія, яка в Токіо у 2020 році у фіналі здолала Іспанію (2:1).

Нагадаємо, футбольні турніри Олімпіади-2024 пройдуть у Парижі та інших шести містах Франції з 24 липня по 10 серпня.