Іспанія

Прокуратура розслідує справу про контракт іспанської федерації із Саудівською Аравією.

Прокуратура Іспанії видала ордер на арешт колишнього президента Королівської футбольної іспанської федерації (RFEF) Луїса Рубіалеса, повідомляє Onda Сero.

За інформацією джерела, прокуратура розслідує справу про контракт із Саудівською Аравією, якій було передано права на проведення Суперкубку Іспанії.

Розслідування розпочалося після того, як президент Національної тренерської школи Іспанії подав скаргу на Рубіалеса та колишнього гравця Барселони Жерара Піке, звинувативши їх у корупції та несправедливому управлінні.

Також наголошується, що зараз іспанський функціонер знаходиться в Домінікані. Поліція вже затримала двох директорів RFEF та близького друга Рубіалеса і завтра вони дадуть свої свідчення.