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Очільник футболу країни прокоментував рішення мадридського клубу щодо участі футболістів на Олімпіаді.

Улітку цього року відбуватимуться літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, невід’ємною частиною яких є футбольні змагання серед чоловіків та жінок.

Проте, на відміну від чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, що відбуватиметься кількома тижнями раніше, турнір у Франції не матиме окремих міжнародних слотів у клубному календарі, тож гравці, що будуть до нього залучені, не допоможуть своїм командам на старті нового сезону для більшості європейських країн.

Це, у свою чергу, спонукало мадридський Реал піти на принцип у цьому питанні й заборонити власним гравцям участь у футбольній частині Олімпіади.

Із огляду на можливий трансфер французького нападника Кіліана Мбаппе до складу "вершкових", олімпійська збірна рідної для цього гравця країни ризикує залишитись без можливого зіркового підсилення.

Ситуацію з рішенням Реала в останньому інтерв’ю прокоментував президент Федерації футболу Франції Філіп Діалло.

"Кіліан висловив своє бажання взяти участь. Тому я шкодую через те, що такий великий клуб, як Реал Мадрид, зачинив двері перед мрією багатьох гравців.

Наша робота полягає в тому, щоб спробувати зібрати найкращу команду. Якщо нам доведеться поїхати до Флорентіно Переса в Мадрид, ми це зробимо.

Мені не потрібно ніякого зовнішнього тиску, щоб розуміти те, що участь Кіліана в Олімпіаді була б надзвичайною перевагою для нашої команди. Очевидно, що мати найкращого гравця світу на домашніх Іграх було б шаленою перевагою над усіма суперниками", — заявив французький функціонер.

Нагадаємо, що раніше нападник аравійського Аль-Іттіхада Карім Бензема вже висловив бажання замінити Мбаппе на домашніх Іграх.