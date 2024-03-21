Аргентинець пропустить найближчі матчі своєї збірної.
Ліонель Мессі, Getty Images
21 березня 2024, 17:47
Нападник Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі продовжує відновлення після травми. Про це повідомляє журналіст Diario Ole Ернан Клаус.
За інформацією джерела, 36-річний аргентинець вже почав працювати за індивідуальною програмою під наглядом фізіотерапевта.
Зазначається, що Ліонель зможе повернутися до загальної групи наступного місяця.
Раніше повідомлялося, що Мессі пропустить найближчі матчі збірної Аргентини проти Сальвадора (23 березня) та Коста-Ріки (26 березня).
Цього сезону Мессі провів п'ять поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.