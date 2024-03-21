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Аргентинець пропустить найближчі матчі своєї збірної.

Нападник Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі продовжує відновлення після травми. Про це повідомляє журналіст Diario Ole Ернан Клаус.

За інформацією джерела, 36-річний аргентинець вже почав працювати за індивідуальною програмою під наглядом фізіотерапевта.

تدريبات انفرادية لبطل العالم ⚽️🌟 pic.twitter.com/J9il23e4UA — Messi Xtra (@M30Xtra) March 20, 2024

Зазначається, що Ліонель зможе повернутися до загальної групи наступного місяця.

Раніше повідомлялося, що Мессі пропустить найближчі матчі збірної Аргентини проти Сальвадора (23 березня) та Коста-Ріки (26 березня).

Цього сезону Мессі провів п'ять поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.