Іспанія

Колишній форвард Карпат Лукас Перес, який зараз виступає за Депортіво, прокоментував загальноіспанський рекорд Ліонеля Мессі, який він повторив напередодні.

Форвард Депортіво Лукас Перес раніше повторив загальноіспанський рекорд Мессі, забивши та зробивши асист у шести матчах поспіль. Лео вдалося зробити це у сезоні-2011/2012 у рамках Ла Ліги. Але 35-річний футболіст вважає, що з аргентинцем його порівнювати некоректно.

- Неможливо поставити ім’я Лукаса Переса поряд з ім’ям Мессі. Лео – найкращий гравець у світі. Було дуже приємно грати проти нього та отримувати від цього задоволення. Але це лише цифри, не більше.

Це предмет для гордості, але з ним ніколи не зрівнятися, – сказав Перес.

Нагадаємо, що Депортіво виступає у третьому дивізіоні Іспанії.