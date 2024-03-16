Колишній форвард Карпат Лукас Перес, який зараз виступає за Депортіво, прокоментував загальноіспанський рекорд Ліонеля Мессі, який він повторив напередодні.
ЛУКАС ПЕРЕС, RCDEPORTIVO.ES
16 березня 2024, 14:48
Форвард Депортіво Лукас Перес раніше повторив загальноіспанський рекорд Мессі, забивши та зробивши асист у шести матчах поспіль. Лео вдалося зробити це у сезоні-2011/2012 у рамках Ла Ліги. Але 35-річний футболіст вважає, що з аргентинцем його порівнювати некоректно.
- Неможливо поставити ім’я Лукаса Переса поряд з ім’ям Мессі. Лео – найкращий гравець у світі. Було дуже приємно грати проти нього та отримувати від цього задоволення. Але це лише цифри, не більше.
Це предмет для гордості, але з ним ніколи не зрівнятися, – сказав Перес.
Нагадаємо, що Депортіво виступає у третьому дивізіоні Іспанії.