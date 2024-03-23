Шикарний склад.
Мбаппе, getty images
23 березня 2024, 15:55
Трансферний портал Трансфермаркт оприлюднив оновлений склад збірної найдорожчих європейських футболістів. Найбільше представництво отримали англійські футболісті.
Збірна найдорожчих європейських гравців виглядає наступним чином:
Воротар: Діогу Кошта (45 млн. євро, Португалія).
Захисники: Йошко Гвардіол (75 млн. євро, Хорватія), Рубен Діаш (80 млн. євро, Португалія), Вільям Саліба (80 млн. євро, Франція), Трент Александер-Арнольд (70 млн. євро, Англія).
Півзахисники: Деклан Райс (110 млн. євро, Англія), Джуд Беллінгем (180 млн. євро, Англія), Джамал Мусіала (110 млн. євро, Німеччина).
Нападники: Кіліан Мбаппе (180 млн. євро, Франція), Ерлінг Голанд (180 млн. євро, Норвегія), Букайо Сака (130 млн. євро, Англія).