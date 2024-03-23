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Команда готується до Олімпійських ігор-2024 у Франції

Лівий захисник Карпат Андрій Булеза не полетів до Японії зі збірною України U-23 через отриману на тренуванні травму коліна, передає офіційний сайт УАФ.

Олімпійська національна команда після чотириденного збору в угорському Сегеді вирушила до Японії, де у понеділок, 25 березня, зустрінеться з місцевою збірною U-23. Матч розпочнеться о 12:15 за київським часом.

Склад олімпійської збірної України

Воротарі: Кіріл Фесюн (Колос), Георгій Єрмаков (Олександрія)

Захисники: Антон Боль (Зоря), Мар'ян Фарина (Металіст 1925), Роман Дідик (Рух), Максим Дячук (Динамо), Олександр Мартинюк (Олександрія), Єгор Маценко (Шльонськ, Польща)

Півзахисники: Ельдар Кулієв (Зіра, Азербайджан), Іван Желізко (Лехія, Польща), Артем Кулаковський, Кирило Сігеєв, Денис Шостак, Артем Шулянський (усі — Олександрія), Олександр Назаренко (Полісся), Олексій Сич, Олег Федор (обидва — Рух), Олексій Кащук (Шахтар)

Нападник: Микола Кухаревич (Суонсі, Уельс).

Нагадаємо, нещодавно збірна України дізналася суперників на Олімпіаді-2024 у Франції.