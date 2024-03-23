Благодійний матч відбувся на стадіоні Енфілд.
Ліверпуль - Аякс, Getty Images
23 березня 2024, 20:59
Легенди Ліверпуля здобули перемогу у благодійному матчі проти легенд Аякса на Енфілді.
"Червоні" поступалися за підсумками першого тайму з рахунком 2:0 — відзначилися Дерка Буррігтер і Кікі Мусампи. У другій половині поєдинку господарям поля вдалося здійснити камбек із голами Грегорі Віньяла, Джибріля Сіссе, Набіля Ель Жара та Фернандо Торреса.
Стартовий склад легенд Ліверпуля
Стартовий склад легенд Аякса
Нагадаємо, що у цьому матчі керманичем англійського клубу був швед Свен-Горан Ерікссон, в якого раніше діагностували рак.