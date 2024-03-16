Інше

Бразилець повинен повернутися до ладу наприкінці літа.

Лікар збірної Бразилії Родріго Ласмар повідомив, що нападник національної команди Неймар зможе повернутися на поле після травми наприкінці літа.

"Ми ще не пройшли навіть половину шляху його реабілітації. Тільки коли ми проведемо дев'ять чи десять місяців процедур фізіотерапії, можна буде остаточно підтвердити його повернення на поле", — наводить слова Ласмара Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 32-річний бразилець порвав хрестоподібну зв'язку коліна у жовтні минулого року, виступаючи за збірну Бразилії у відборі ЧС-2026.

Нинішнього сезону Неймар провів п'ять поєдинків за саудівський Аль-Хіляль, у яких забив один гол та віддав три асисти.