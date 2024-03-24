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Форвард збірної Бразилії прокоментував важливий момент у кар’єрі.

Напередодні збірна Бразилії на Вемблі обіграла Англію в товариському матчі (1:0).

Єдиний гол у цій грі опинився на рахунку нападника "пентакампеонів" Ендріка, який наразі є гравцем бразильського Палмейраса, проте невдовзі має долучитись до мадридського Реала, із яким уже має підписану угоду.

І оскільки це був перший гол 17-річного юнака в складі головної команди країни, то можна зрозуміти його емоції після гри.

"Я все ще думками перебуваю на полі Вемблі. Не можу осягнути, що цей матч добіг завершення. На жаль, наприкінці я змарнував відмінну нагоду. У мене вже один м’яч на рахунку, але був момент, щоб забити другий, проте я його не використав.

Це щось унікальне. Я нещодавно грав у віртуальний футбол кар’єру за себе й саме мав дебютувати за національну збірну Бразилії. Саме тут — на Вемблі, і там я так само забив гол. Це щось неймовірне. Здається, що після гола я взагалі ні про що не міг думати на полі.

Я вдячний усім причетним до цього м’яча та до моєї кар’єри загалом: батькам, тренерському штабу. Зізнаюсь, я не з тих, хто плаче, але… Тут важко не заплакати. Усі були зі мною поруч сьогодні.

Сьогодні важливий для футбольної Бразилії день. 30 років назад дебютував за збірну Роналдо, а я, виходить, забив гол у день його дебюту.

Також я не можу не згадати таку легенду, як Боббі Чарльтон. Він грав на Вемблі, є кумиром цих трибун, і я пишаюсь тим, що забивав на полі такого величного стадіону, де грала така особистість", — заявив бразильський виконавець.

Наступний матч збірна Бразилії проведе проти Іспанії 26 березня.