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Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Японія U-23 та Україна U-23.

Олімпійська збірна України проведе товариський матч проти одноліток із Японії в місті Кіта-Кюшю на полі Мікуні Ворлд Стедіум.

Руслан Ротань вирішив використати з перших хвилин Боля, Дідика та Мартинюка в лінії захисту, тоді як Сігеєв, Желізко та Шостак утворять трикутник у центрі поля, а Кухаревич та Шулянський доповнять трійку в атаці.

Україна U-23: Фесюн — Сич, Боль, Дідик, Мартинюк — Сігеєв, Желізко, Шостак — Назаренко, Кухаревич, Шулянський.