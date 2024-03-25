Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Японія U-23 та Україна U-23.
Руслан Ротань, фото УАФ
25 березня 2024, 12:07
Олімпійська збірна України проведе товариський матч проти одноліток із Японії в місті Кіта-Кюшю на полі Мікуні Ворлд Стедіум.
Руслан Ротань вирішив використати з перших хвилин Боля, Дідика та Мартинюка в лінії захисту, тоді як Сігеєв, Желізко та Шостак утворять трикутник у центрі поля, а Кухаревич та Шулянський доповнять трійку в атаці.
Україна U-23: Фесюн — Сич, Боль, Дідик, Мартинюк — Сігеєв, Желізко, Шостак — Назаренко, Кухаревич, Шулянський.
Запасні: Єрмаков, Дячук, Федор, Кулаковський, Кащук, Фарина, Маценко, Кулієв.
Гра Японія U-23 — Україна U-23 почнеться о 12:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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