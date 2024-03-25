Україна

Дивіться онлайн-трансляцію товариського матчу за участю олімпійської збірної України.

Сьогодні, 25 березня, олімпійська збірна України проведе товариський поєдинок у рамках підготовки до Олімпіади-2024.

Суперником команди Руслана Ротаня стане національна команда Японії.

Матч відбудеться на Kitakyushu Stadium і розпочнеться о 12:15 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 "синьо-жовті" зіграють проти Аргентини, Марокко та третьої команди Азії, яка стане відома пізніше.