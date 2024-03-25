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Головна європейська асоціація виділить гроші на свої турніри.

УЄФА розподілить 3,3 мільйони євро між учасниками єврокубків — повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

Головна європейська асоціація виділить 2,4 мільйони євро, які отримають учасники Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА. Близько 565 мільйонів євро матимуть учасники Ліги Європи, 285 мільйонів євро – на Лігу конференцій.

Перший платіж у розмірі 4,2 мільйони євро отримають клуби, які вилетять з кваліфікації єврокубкових турнірів. Кожен з клубів, який зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, отримає 18,62 мільйони євро. Кожна перемога додасть їм 2,1 мільйона євро, нічия – 700 тисяч євро.

Команди, які візьмуть участь у матчах 1/8 фіналі отримають 1 мільйон євро. Усі, хто зіграє в 1/8 розділять між собою 11 мільйонів євро, до яких додасться 12,5 мільйонів євро, якщо вони пройдуть до чвертьфіналу, 15 мільйонів євро, якщо вони зіграють у півфіналі турнірів. Також 18,5 мільйонів євро буде розподілено між двома фіналістами.