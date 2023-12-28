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УЄФА vs Суперліга.

21 грудня, суд ЄС ухвалив, що "ФІФА та УЄФА зловживають домінуючим становищем", а правила цих організацій суперечать законодавству про конкуренцію та свободу надання послуг.

За інформацією The Times, юристи УЄФА направили до суду листа з вимогою змінити прес-реліз, стверджуючи, що він не відповідає самому рішенню. Високопосадовці організації повідомили, що, на їхню думку, заява для преси була спеціально доповнена з метою привернення додаткової уваги.

В УЄФА вважають, що рішення суду не є схваленням створення Суперліги Європи, як це нібито позиціонують прихильники нового турніру. У надісланому регулятором листі йдеться, що в прес-релізі не вказана та частина рішення, в якій роз'яснюється, що спортивні організації можуть вимагати звільнення від участі в єврокубках у тому випадку, якщо зможуть довести відповідність такого кроку громадським інтересам.

Щодо тези про зловживання "домінуючим становищем" у листі УЄФА йдеться, що подібне звинувачення має "надзвичайно серйозний характер" і впливає на сприйняття та репутацію Спілки європейських футбольних асоціацій. При цьому юристи вказують на те, що в самому рішенні суду такого висновку взагалі немає.