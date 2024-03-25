Хоч аргентинець і втратив у ціні...
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
25 березня 2024, 21:28
Портал Transfermarkt, що спеціалізується на оцінці вартості футболістів, провів проміжне оновлення ринкових вартостей футболістів у північноамериканській МЛС.
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі знизив свою вартість на 5 млн євро. Ринкова вартість восьмиразового володаря Золотого м'яча становить 30 млн євро.
36-річний аргентинець залишається найдорожчим гравцем північноамериканської ліги.
На другому місці розташовується співвітчизник Мессі Тьяго Альмада (27 млн) з Атланти Юнайтед. Замикає трійку уругваєць Факундо Торрес (14 млн) з Орландо Сіті.