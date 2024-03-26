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Спеціаліст поки що так і не має досвіду керування національними командами.

Жозе Моурінью в інтерв'ю журналісту Фабріціо Романо заявив, що двічі міг стати головним тренером збірної Португалії.

За словами португальця, пропозиції він отримував коли працював у Реалі та Ромі.

"Перший раз — коли я був у Реалі. Але Флорентіно (Перес) сказав мені, що це неможливо. Вдруге це було у Ромі, мене звільнили за кілька місяців. Проте, я не шкодую про це, тому що задоволений причиною", — сказав 61-річний спеціаліст.

Нещодавно Моурінью ще раз прокоментував своє звільнення з Роми.