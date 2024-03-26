Спеціаліст поки що так і не має досвіду керування національними командами.
Жозе Моурінью, Getty Images
26 березня 2024, 18:51
Жозе Моурінью в інтерв'ю журналісту Фабріціо Романо заявив, що двічі міг стати головним тренером збірної Португалії.
За словами португальця, пропозиції він отримував коли працював у Реалі та Ромі.
"Перший раз — коли я був у Реалі. Але Флорентіно (Перес) сказав мені, що це неможливо. Вдруге це було у Ромі, мене звільнили за кілька місяців. Проте, я не шкодую про це, тому що задоволений причиною", — сказав 61-річний спеціаліст.
Нещодавно Моурінью ще раз прокоментував своє звільнення з Роми.