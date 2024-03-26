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Спеціаліст вже готовий до нових викликів.

Жозе Моурінью заявив, що вже влітку може очолити нову команду, передає журналіст Фабріціо Романо.

Португальський спеціаліст готовий почати спочатку і не потребує додаткового відпочинку.

"Я почуваюся сильним і у мене все добре, я дійсно готовий. Але я не хочу зробити неправильний вибір, я маю бути терплячим. Моя мета — почати спочатку наступного літа", — заявив в інтерв'ю Романо 61-річний Моурінью.

Нагадаємо, раніше він поділився, що двічі мав можливість очолити збірну Португалії.