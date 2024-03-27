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Керманич збірної Іспанії прокоментував нічию проти Бразилії.

Збірна Іспанії напередодні на Сантьяго Бернабеу зіграла внічию у товариському матч проти Бразилії.

Іспанія — Бразилія 3:3 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте прокоментував виступ власних підопічних.

"Ми були набагато кращими за суперників саме як команда, і нас розчаровує те, що ми не виграли. Але ми водночас розуміємо, що в матчах найвищого рівня саме деталі вирішують гру.

Ми залишаємо поле натхненними, тому що в нас є відчуття, що ця команда може зайти дуже далеко.

Свист на адресу Морати? Мені болить душа, що в моїй країні свистять капітану національної збірної, і коли я чую це, то розчаровуюсь. Зрештою, завжди були, є та будуть якісь люди, які робитимуть зауваження.

Бернабеу сьогодні був надзвичайно яскравим, але як іспанцю мені соромно, коли на адресу гравця збірної свистять. Проте переважна більшість підтримувала Іспанію. Це робота кожного з нас — навчити людей підтримувати національну збірну. Тут ми повинні відкласти в сторону кольори клубів. І це — завдання преси також. Подивимось, чи зможемо ми разом це вирішити.

Помилка Сімона? Унаї — один із найкращих воротарів у світі, і він робить те, що приносить нам успіх і користь майже в кожній грі. Ми його повністю підтримуємо. Я досі пам’ятаю, як він зробив нас чемпіонами Ліги націй, відбивши два пенальті.

Ямал? Він був блискучим, але я люблю бути обережним, тому що цим молодим і талановитим хлопцям потрібно дати свій час. Він підніметься дуже високо.

Робота VAR? Я підтримую VAR у будь-якому разі, тому що це мінімізує ризик помилки для арбітрів. Це однозначно хороша річ для футболу.

Щодо остаточного складу на Євро, то точно ще будуть виникати обставини, які змусять нас внести певні корективи. Ми не збираємося нічим ризикувати.

Ямал, Ніко Вільямс та Ольмо — це три з найкращих гравців світу, із великим потенціалом. Фабіан теж уміє тримати себе в руках, але сьогодні було нелегко контролювати свої емоції. Мені навіть де в чому подобається його характер — дуже заразливий", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч збірна Іспанії проведе 5 червня вдома проти Андорри.