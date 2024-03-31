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Півзахисник Руху розповів про перший в історії матч олімпійської збірної України.

Під час березневої міжнародної павзи олімпійська збірна України провела свій перший у історії матч, у рамках підготовки до Ігор-2024 у Парижі поступившись Японії (0:2).

Після завершення міжнародного вікна півзахисник львівського Руху Олег Федор поділився враженнями про цей унікальний досвід.

"Багато людей привітали мене з викликом ще коли лише оголосили заявку олімпійської збірної України. Я відчув серйозну підтримку і вона додала мені впевненості.

Виклик до збірної завжди приносить багато позитивних емоцій. Я був трохи здивований, але дуже радий, що тренерський штаб викликав мене до лав олімпійської збірної України і дав можливість проявити себе.

Приємно зіграти у першому в історії матчі олімпійської команди, адже до цього збірна не грала у категорії U-23 та вперше потрапила на Олімпійські ігри, де зіграє влітку.

Робота в збірній досить суттєво відрізняється від перебування у клубі. Кожен тренер має своє бачення гри, структури, тактики. Відтак потрібно швидко адаптуватись до цих вимог та за короткий термін зрозуміти, як діяти згідно установок тренерського штабу збірної.

Олексій Сич та Роман Дідик дуже мені допомогли швидше влитись у колектив та добре себе там почувати, адже вони вже грали з деякими з цих футболістів у молодіжній збірній. Загалом, у олімпійському таборі панувала дружня та невимушена атмосфера — усі зробили свій внесок у те, щоб кожен тренувався та грав у хороших умовах. І тренери, і футболісти сприяли якнайшвидшій адаптації нових гравців.

Перед матчем проти Японії U-23 ми багато приділяли увагу своїй грі, але також вивчали і суперника. Це дуже цікава команда у якої є свій ігровий стиль, індивідуально сильні футболісти. Але найбільшої їхньою перевагою було те, що це вже не перший їхній збір і вони награвали свій склад протягом трьох років.

Водночас олімпійська збірна України зібралася вперше і цю різницю в зіграності було помітно вже безпосередньо у матчі — японці краще відчували один одного на полі. Прикро, що ми програли, але слід зробити правильні висновки та рухатись далі", — заявив український виконавець.

Найближчий матч львівський Рух проведе вдома проти черкаського ЛНЗ 1 квітня, о 18:00.