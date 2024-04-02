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Для 39-річного португальця це була третя нагорода цього сезону.

Нападника Ан-Насра Кріштіану Роналду було визнано найкращим гравцем чемпіонату Саудівської Аравії за підсумками березня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця 39-річний португалець провів три поєдинки, в яких забив чотири м'ячі. Для футболіста це була третя нагорода цього сезону.

У боротьбі за нагороду Роналду випередив Абдерразака Хамдаллага з Аль-Іттіхада та Карла Токо Екамбі з Аль-Іттіфака.

У той же час головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезус став найкращим тренером чемпіонату у березні. Минулого місяця його команда здобула чотири перемоги у чотирьох матчах і продовжує лідирувати у турнірній таблиці.

Нинішнього сезону Роналду провів 34 матчі, в яких забив 33 м'ячі та віддав 11 асистів. З 26 голами Кріштіану лідирує у списку бомбардирів чемпіонату Саудівської Аравії.