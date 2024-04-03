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"Незламними левами" опікуватиметься бельгійський спеціаліст.

Збірна Камеруну отримала нового головного тренера, передає портал телевізійної компанії France 24.

Камерунську національну команду очолив 61-річний Марк Бріс. Асистувати йому буде Франсуа Омам-Біїк, на рахунку якого 26 голів за збірну Камеруну з 1985 до 1998 року.

Раніше бельгійський спеціаліст протягом понад трьох років очолював Левен. Із клубу Бріса звільнили у середині жовтня 2023 року.

Окрім бельгійських колективів він також очолював кілька нідерландських і саудівських. На рахунку Бріса одна перемога у Кубку Бельгії (Жерміналь Беєрсхот, сезон-2004/05).

Раніше головним тренером збірної Камеруну був Рігобер Сонг. Угоду з ним вирішили не продовжувати на тлі вильоту команди з 1/8 фіналу Кубка Африки-2023.