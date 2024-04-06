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Англієць може очолити національну команду.

Френк Лемпард може стати головним тренером збірної Канади.

Як повідомляє The Telegraph, Канадська федерація футболу розглядає колишнього гравця Челсі Френка Лемпарда на посаду головного тренера національної збірної для підготовки команди до домашнього чемпіонату світу 2026 року, який разом із Канадою візьмуть США і Мексика.

Наразі Канада має тимчасового головного тренера Мауро Б'єлло, який був помічником Джона Гердмана, який пішов із цієї посади минулого літа, щоб очолити Торонто.

Раніше Лемпард заявляв, що готовий повернутися до тренерської роботи, якщо надійде цікава пропозиція.