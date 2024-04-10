Інше

Друга гра пройде 17 квітня.

У першому півфінальному матчі Кубку Кіпру Омонія у гостях впевнено обіграла Аріс із рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 29 хвилині, коли результативним ударом у складі гостей відзначився український півзахисник Роман Безус.

Для 33-річного українця це був 14 гол у нинішньому сезоні за дев'яти асистів у 37 матчах.

Потім наприкінці першого тайму Кажу отримав червону картку, залишивши господарів поля у меншості.

На початку другого тайму нападник Андронікос Какуліс не реалізував пенальті у складі гостей, але за дві хвилини Віллі Семедо подвоїв перевагу Омонії.

Остаточну крапку в матчі поставив Сайд Аліум на останній хвилині основного часу.

Таким чином, Омонія стала на крок ближче до фіналу — гра у відповідь пройде 17 квітня.

У другому півфіналі турніру зіграють Пафос та Аполлон, де у першій грі сильнішим був Пафос з рахунком 2:1.