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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 квітня 2024 року.

Завершилася 781 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- За наявними даними розвідки, російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції – ще однієї операції під фальшивим прапором.

- Армія РФ ударила дроном по Нікополю на Дніпропетровщині: є поранені й руйнації.

- Інформації про постраждалих українців унаслідок нічної атаки Ірану немає.

- Російські війська зосереджують зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, щоб вийти до каналу Сіверський Донець – Донбас і захопити Часів Яр.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Росіяни завдали авіаційних ударів у районі населеного пункту Хлібороб Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку РФ зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них: Грем'яч Чернігівської області; Нова Гута, Волфине, Локня, Миропілля та Степок Сумської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка, Подолі Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Новосадове Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів. Серед них: Невське Луганської області та Терні, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області, де вони за підтримки авіації намагались покращити тактовне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Калинівка, Нова Донецька область.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 6 атак окупантів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де російські підрозділи за підтримки авіації намагались вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Семенівка та Яснобродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них: Новокалинове, Новобахмутівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де вона за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Водяне та Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося понад 10 населених пунктів. Серед них: Георгіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку противник за підтримки авіації 4 рази атакував позиції ЗСУ у районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Червоне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ протягом доби здійснила лише 1 марну атаку на позиції українських підрозділів у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них: Тягинка, Іванівка, Микільське, Білозерка, Велетенське, Михайлівка, Кізомис, Берислав Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів. У кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, – які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії. У "шахедах" – також компоненти, вироблені у вільному світі. Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – всі його прояви. Сучасна авіація доводить свою ефективність, сучасні системи ППО здатні давати захист життю – зараз на Близькому Сході це було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети та «шахеди», які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!