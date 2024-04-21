Александар Мітрович розповів щодо розвитку чемпіонату Саудівської Аравії після трансферів багатьох зіркових гравців. 

"Кріштіану Роналду почав усе. Залучення деяких гравців — це те, що принесло процвітання Лізі Саудівської Аравії. Після трансферу туди Кріштіану. Потім прийшли Неймар, Каліду Кулібалі, Рубен Невеш тощо". 

У матчі півфіналу Кубку Саудівської Аравії Роналду було видалено з поля, а Ан-Наср програв цей матч. 

Цього сезону Александар провів 36 матчів в усіх можливих турнірах, забив 33 голи та віддав 8 асистів. 