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Коментар від форварда Аль-Хіляля стосовно розвитку даного чемпіонату.

Александар Мітрович розповів щодо розвитку чемпіонату Саудівської Аравії після трансферів багатьох зіркових гравців.

"Кріштіану Роналду почав усе. Залучення деяких гравців — це те, що принесло процвітання Лізі Саудівської Аравії. Після трансферу туди Кріштіану. Потім прийшли Неймар, Каліду Кулібалі, Рубен Невеш тощо".

У матчі півфіналу Кубку Саудівської Аравії Роналду було видалено з поля, а Ан-Наср програв цей матч.

Цього сезону Александар провів 36 матчів в усіх можливих турнірах, забив 33 голи та віддав 8 асистів.