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У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів АФК-2023/24 Йокогама Ф. Марінос (Японія) приймала Ульсан Хьонде (Південна Корея) на Ніссан Стедіум.

Японський колектив, очолюваний австралійцем Гаррі К'юеллом, поступився у першій зустрічі з рахунком 1:0.

Господарі поля протягом перших 30 хвилин здобули перевагу у три м'ячі, але матч виявився значно складнішим, ніж очікувалося після другого голу Уенаки. Спочатку гості скоротили своє відставання, після чого японці залишилися у меншості, а південнокорейці зрівняли рахунок за сумою двох матчів завдяки пенальті.

Тим не менш, повноцінно скористатися чисельною більшістю гості не зуміли, тож поєдинок спочатку дійшов до додаткового часу, а потім і до серї пенальті, де сильнішими були господарі поля.

Йокогама Ф. Марінос* — Ульсан Хьонде 3:2 (3:3 за сумою двох матчів, 5:4 у серії пенальті)

Голи: Уенака, 13, 30, А. Лопес, 21 — М. Салес, 35, Боянич, 42 (пен.)

Вилучення: Камідзіма (Йокогама Ф. Марінос), 39

Зазначимо, що цей сезон є найбільш успішним для японського клубу за час виступів у Лізі чемпіонів АФК. Раніше їхнім найкращим результатом була 1/8 фіналу.

Нагадаємо, у двоматчевому фіналі турніру (11 і 25 травня) Йокогама Ф. Марінос зустрінеться з Аль-Айном (ОАЕ). Колишній клуб Реброва у півфіналі здолав Аль-Хіляль.