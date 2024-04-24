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Контрольний поєдинок заплановано на 7 червня.

На офіційному сайті польського Футбольного союзу повідомили місце проведення товариського матчу між збірними Польщі та України, що відбудеться у рамках підготовки обох колективів до Євро-2024 у Німеччині.

Стало відомо, що 7 червня контрольний поєдинок поляків з українцями прийматиме Національний стадіон у Варшаві. Вже за три дні збірна Польщі там же зіграє зі збірною Туреччини.

Ознайомитися з розкладом інших матчів збірної України на 2024 рік можна за посиланням.

Нагадаємо, збірна Польщі на груповому етапі майбутнього чемпіонату Європи зустрінеться з Австрією, Францією та Нідерландами (група D), тоді як на "синьо-жовтих" чекають протистояння з Румунією, Бельгією та Словаччиною (група E).