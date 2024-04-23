Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вони розпочнуть турнір в якості резервних арбітрів.

Українські арбітри потрапили до елітного списку рефері, які влітку працюватимуть на матчах фінальної стадії Євро-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт УЄФА.

Йдеться про 35-річного Миколу Балакіна та 32-річного Олександра Беркута. Вони розпочнуть турнір в якості резервних арбітрів і претендуватимуть на ролі четвертого судді або резервного помічника рефері.

Повний список арбітрів майбутнього чемпіонату Європи:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Євро-2024 збірна України базуватиметься у Вісбадені. Ознайомитися з розкладом матчів "синьо-жовтих" на 2024 рік можна за посиланням.