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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 квітня 2024 року.

Завершилася 791 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Головні новини:

- "Чисельність Держприкордонслужби збільшена на 15 тисяч військовослужбовців — за це проголосували нардепи", — повідомляє Железняк. "Таким чином загальна чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75 тисяч осіб, у тому числі до 67 тисяч військовослужбовців".

- Україна отримала від ЄС новий транш у 1,5 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility обсягом у 50 млрд євро.

- "Президент США Джо Байден підписав законопроект на 60 млрд доларів допомоги для України", — про це голова американської держави заявив під час свого виступу у Білому домі.

- Пакет допомоги на $1млрд включає: ракети для ППО RIM-7 та AIM-9M ПЗРК Stinger; стрілецька зброя та додаткові боєприпаси, включаючи патрони для боротьби з дронами; боєприпаси для РСЗВ HIMARS та ATACMS; 155-мм артснаряди, включаючи снаряди з фугасним зарядом та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення; артснаряди калібру 105-мм; мінометні снаряди калібру 60-мм; бойові машини Bradley, MRAP, HMMWV; транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення; тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки; протитанкові ракети TOW; протитанкові системи Javelin та AT-4; аеродромно-допоміжне обладнання; високоточні авіаційні боєприпаси; протипіхотні міни Claymore; прилади нічного бачення; запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

- "США найближчими годинами почнуть військові поставки в Україну", — Байден.

- Також Байден підписав законопроект про заборону TikTok. Компанія ByteDance повинна продати TikTok протягом 9 місяців або зіткнутися з забороною.

- "США ще в березні таємно передали Україні далекобійні ATACMS", — пише Reuters. "ATACMS входили до пакета військової допомоги Україні на суму 300 млн доларів, який Байден схвалив у березні 2024 року".

- "Військовозобов'язані чоловіки 18-60 років тільки на території України зможуть отримати загран паспорти та паспорти громадянина України", — постанова КабМіну. "Уряд також заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку".

- "Польща допоможе Україні повернути чоловіків призовного віку", – міністр оборони країни Косіняк-Камиш.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби зафіксовано 84 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хотіївка, Леонівка Чернігівської області; Попівка, Сімейкине, Покровка Сумської області; Ветеринарне, Кудіївка, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора, Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське, Соловйове, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Парасковіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Також завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні Президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки – підтримки, зокрема, української. Шлях довжиною в пів року подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів.

Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями, щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від атакамсів і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для хаймарсів до необхідної ППО і техніки.

Я вдячний Президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому і лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!