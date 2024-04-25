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Форвард мав пропозиції від бразильських клубів, але він їх відхилив.

Колишній нападник київського Динамо та донецького Шахтаря Жуніор Мораес розповів про те, що хоче продовжити кар'єру в Європі.

"За останні 15 днів я відмовив п'яти клубам: одному із Серії А та ще чотирьом із Серії Б. Я хочу дочекатися трансферного вікна у середині року, вивчити варіанти на європейському ринку. Я маю мету повернутися до Європи. Моя сім'я та я віддаємо перевагу цьому варіанту.

За перші шість місяців до мене зверталися два клуби Серії А, але це був період, коли мені потрібно було відновитися, бути ближчим до своєї родини. Я завжди багато віддавав клубам. Тепер я хочу знову відчути щось інше.

У мене не було жодних розмов з Сантосом. Це місце, де я створив історію, але після всього безумства, через яке мені довелося пройти між 2022 та 2023 роками. Моя мета – повернутися до Європи", — наводить слова Мораеса Placar.

Зазначається, що зараз футболіст підтримує форму у розташуванні Сантоса із групою гравців, на яких не розраховує клуб. Останнім клубом Жуніора був Корінтіанс, за який він провів 21 матч та забив один гол.