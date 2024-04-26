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Сміливо.

Шведська футбольна асоціація вирішила повністю відмовитися від використання ВАР у матчах внутрішніх змагань. Про це повідомляє Sportbladet.

За інформацією джерела, на загальних зборах, які відбулися 25-го квітня, всі клуби вищої ліги та два найкращі клуби другої ліги Швеції виступили проти подальшого впровадження системи ВАР.

Таким чином чемпіонат Швеції стане єдиною з топ-30 ліг УЄФА, яка не використовуватиме систему відео-повторів.

Раніше повідомлялося, що Златан Ібрагімович проведе прощальний матч за збірну Швеції.