Досвідчений форвард може відправитися до Мексики.
Дуван Сапата, Getty Images
28 квітня 2024, 20:48
Крус Асуль може підписати Дувана Сапату — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Можлива пропозиція складатиме приблизно 14 мільйонів євро. Фінальне рішення по цьому трансферу буде відоме наступного літа.
Зараз Дуван знаходиться у оренді в Торіно. На даний момент Аталанта не розраховує на форварда.
Цього сезону 33-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 12 голів і віддав 4 асисти.