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Досвідчений форвард може відправитися до Мексики.

Крус Асуль може підписати Дувана Сапату — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Можлива пропозиція складатиме приблизно 14 мільйонів євро. Фінальне рішення по цьому трансферу буде відоме наступного літа.

Зараз Дуван знаходиться у оренді в Торіно. На даний момент Аталанта не розраховує на форварда.

Цього сезону 33-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 12 голів і віддав 4 асисти.