Чергове досягнення від форварда Інтера Маямі.
Ліонель Мессі, Getty Images
02 травня 2024, 22:28
Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем у МЛС в квітні — повідомляє офіційний Twitter чемпіонату.
Минулого місяці форвард відзначався голами в матчах з Колорадо, голом і асистом з Канзасом, дублями і асистами з Нешвіллом та Нью-Інглендом.
Також на рахунку Ліонеля асист в матчі 1/4 фіналу Кубка КОНКАКАФ з Монтерреєм, який Інтер програв з рахунком 1:3 та залишив турнір.
Цього календарного року 36-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів та віддав 6 асистів.