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Чергове досягнення від форварда Інтера Маямі.

Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем у МЛС в квітні — повідомляє офіційний Twitter чемпіонату.

Минулого місяці форвард відзначався голами в матчах з Колорадо, голом і асистом з Канзасом, дублями і асистами з Нешвіллом та Нью-Інглендом.

Також на рахунку Ліонеля асист в матчі 1/4 фіналу Кубка КОНКАКАФ з Монтерреєм, який Інтер програв з рахунком 1:3 та залишив турнір.

Bow down to the king. 👑



Messi claims his throne as MLS Player of the Month. 🏅 pic.twitter.com/zeF64qlchN — Major League Soccer (@MLS) May 2, 2024

Цього календарного року 36-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів та віддав 6 асистів.