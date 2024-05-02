Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем у МЛС в квітні — повідомляє офіційний Twitter чемпіонату. 

Минулого місяці форвард відзначався голами в матчах з Колорадо, голом і асистом з Канзасом, дублями і асистами з Нешвіллом та Нью-Інглендом. 

Також на рахунку Ліонеля асист в матчі 1/4 фіналу Кубка КОНКАКАФ з Монтерреєм, який Інтер програв з рахунком 1:3 та залишив турнір. 

Цього календарного року 36-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів та віддав 6 асистів. 