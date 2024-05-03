Для іранського форварда це був п'ятий гол у японській першості.
Шахаб Захеді, Getty Images
03 травня 2024, 12:43
У матчі 11 туру чемпіонату Японії Авіспа Фукуока на своєму полі мінімально обіграла Гамбу Осаку з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 22 хвилині неймовірним дальнім ударом зі своєї половини поля відзначився іранський форвард Шахаб Захеді, який побачив, що воротар суперника вийшов далеко з воріт.
Long distance goal: Shahab Zahedi — Avispa Fukuoka
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Для 28-річного іранця, контракт якого належить луганській Зорі і який виступає за Фукуоку на правах оренди, це був п'ятий гол у семи матчах.
Після 11 турів Фукуока набрала 15 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Японії.