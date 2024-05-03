Інше

Для іранського форварда це був п'ятий гол у японській першості.

У матчі 11 туру чемпіонату Японії Авіспа Фукуока на своєму полі мінімально обіграла Гамбу Осаку з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 22 хвилині неймовірним дальнім ударом зі своєї половини поля відзначився іранський форвард Шахаб Захеді, який побачив, що воротар суперника вийшов далеко з воріт.

Для 28-річного іранця, контракт якого належить луганській Зорі і який виступає за Фукуоку на правах оренди, це був п'ятий гол у семи матчах.

Після 11 турів Фукуока набрала 15 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Японії.