Україна

Іранський форвард міг продовжити контракт з українським клубом на один рік.

Авіспа Фукуока на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником луганської Зорі Шахабом Захеді.

Орендну угоду з 28-річним іранцем розраховано до кінця нинішнього сезону. Для цього іранець cкористався правилом ФІФА для легіонерів.

Також додамо, що Transfermarkt зазначає, що Шахаб продовжив контракт із Зорею до 31 грудня 2025 року, тоді як попередня угода була розрахована до 31 грудня 2024 року.

У першій половині сезону Шахаб провів 20 поєдинків за Персеполіс, де забив сім голів та віддав один асист.