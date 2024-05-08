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Для "синьо-жовтих" це був другий поєдинок на турнірі за один день.

Збірна України провела свій другий матч у рамках групового етапу Socca EuroCup-2024.

У матчі другого туру українці здобули вольову перемогу над збірною Сербії з рахунком 3:2.

Серби відкрили рахунок на 11 хвилині зусиллями Льюби Бараніна, але потім на 29 хвилині українці зрівняли завдяки влучному удару Станіслава Жерікова. За дві хвилини "синьо-жовті" вийшли вперед, а автором голу став Андрій Назаров.

Ще за дві хвилини Ігор Желіч зрівняв цифри на табло, але останнє слово було за Україною, коли на 41 хвилині відзначився Ігор Тихненко.

Нагадаємо, у матчі першого туру, який пройшов сьогодні вдень, українці поділили очки з Литвою (3:3).

Коли наступні матчі?

Свій наступний матч українці зіграють проти Албанії завтра, 9 травня, о 18:00. Заключний матч групової стадії проти Франції пройде 10 травня, о 23:00.

Що таке Сокка?

Це різновид мініфутболу, в якому команди грають складами 6 на 6.

Де дивитись чемпіонат Європи?

Пряма трансляція усіх матчів України та стадії плей-оф наживо на телеканалі Суспільне Спорт.