Інше

Українці емоційно розпочали турнір.

Збірна України з нічиєї стартувала в груповому раунді Євро-2024 із сокки. У першому турі "синьо-жовті" з рахунком 3:3 поділили очки з командою Литви.

Перші три м'ячі поєдинку забила Литва, зокрема двічі — в першому таймі. Згодом українці дали відсіч супернику Дебютним голом "синьо-жовтих" на чемпіонаті на 26-й хвилині відзначився Євген Яблонько. У другому таймі відставання до мінімуму скоротив Денис Хруль. Паритет у матчі за сім хвилин до фінального свистка відновив Микола Кодацький — 3:3.

Коли наступні матчі?

Сьогодні, 8 травня, українці зіграють другий матч. О 21:00 вони проведуть матч проти Сербії. Також на груповому етапі українцям протистоятимуть албанці та французи.

З Албанією "синьо-жовті" зіграють 9 травня, початок о 18:00. Проти Франції — 10 травня, початок о 23:00.

Група Е: турнірна таблиця

1. Литва — 1 очко (1 матч), 3:3 (різниця голів)

1. Україна — 1 (1), 3:3

3. Франція — 1 (1), 1:1

3. Албанія — 1 (1), 1:1

5. Сербія — 0 (0), 0:0

З групи вийдуть три найкращі команди. Стадія плей-оф та фінал відбудеться на вихідних, 11-12 травня.

Що таке Сокка?

Це різновид мініфутболу, в якому команди грають складами 6 на 6.

Де дивитись чемпіонат Європи?

Пряма трансляція усіх матчів України та стадії плей-оф наживо на телеканалі Суспільне Спорт.