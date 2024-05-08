Українці емоційно розпочали турнір.
Збірна України із сокки. International Socca Federation
08 травня 2024, 14:24
Збірна України з нічиєї стартувала в груповому раунді Євро-2024 із сокки. У першому турі "синьо-жовті" з рахунком 3:3 поділили очки з командою Литви.
Перші три м'ячі поєдинку забила Литва, зокрема двічі — в першому таймі. Згодом українці дали відсіч супернику Дебютним голом "синьо-жовтих" на чемпіонаті на 26-й хвилині відзначився Євген Яблонько. У другому таймі відставання до мінімуму скоротив Денис Хруль. Паритет у матчі за сім хвилин до фінального свистка відновив Микола Кодацький — 3:3.
Коли наступні матчі?
Сьогодні, 8 травня, українці зіграють другий матч. О 21:00 вони проведуть матч проти Сербії. Також на груповому етапі українцям протистоятимуть албанці та французи.
З Албанією "синьо-жовті" зіграють 9 травня, початок о 18:00. Проти Франції — 10 травня, початок о 23:00.
Група Е: турнірна таблиця
1. Литва — 1 очко (1 матч), 3:3 (різниця голів)
1. Україна — 1 (1), 3:3
3. Франція — 1 (1), 1:1
3. Албанія — 1 (1), 1:1
5. Сербія — 0 (0), 0:0
З групи вийдуть три найкращі команди. Стадія плей-оф та фінал відбудеться на вихідних, 11-12 травня.
Що таке Сокка?
Це різновид мініфутболу, в якому команди грають складами 6 на 6.
Де дивитись чемпіонат Європи?
Пряма трансляція усіх матчів України та стадії плей-оф наживо на телеканалі Суспільне Спорт.