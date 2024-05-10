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На приз претендують 20 футболістів.

Оголошено імена претендентів на звання найкращого гравця 2024 року за версією Globe Soccer Awards. Про це повідомляє прес-служба організаторів премії.

На нагороду номіновано 20 футболістів: Алессандро Бастоні (Інтер), Джуд Беллінгем (Реал), Хакан Чалханоглу (Інтер), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Антуан Грізманн (Атлетіко), Алехандро Грімальдо (Баєр), Серу Гірассі (Штутгарт), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Матс Гуммельс (Боруссія Д), Гаррі Кейн (Баварія), Йозуа Кімміх (Баварія), Тоні Кроос (Реал), Лаутаро Мартінес (Інтер), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Коул Палмер (Челсі), Родрі (Манчестер Сіті), Букайо Сака (Арсенал), Мохаммед Салах (Ліверпуль), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) та Вінісіус Жуніор (Реал).

Минулого року найкращим футболістом був визнаний нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Нагадаємо, нагорода вручається європейською асоціацією клубів та футбольних агентів. Зазвичай церемонія вручення нагород відбувається у грудні.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого молодого гравця за версією Globe Soccer Awards.