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Інтерес до нього проявляє Сан-Дієго.

Центральний захисник Севільї Серхіо Рамос може продовжити кар'єру в США.

Чинний контракт 38-річного ветерана закінчується в червні, тому вже зараз іспанець може безперешкодно вести переговори з іншими клубами.

За інформацією The Athletic, обговорення з Рамосом веде американський Сан-Дієго, який з наступного сезону виступатиме в МЛС. Умови угоди ще не узгоджені, проте переговори стрімко просуваються.

Нагадаємо, Серхіо Рамос повернувся до Севільї у вересні минулого року.

Раніше він ніколи не грав за межами Європи. Клуб Сан-Дієго був заснований у травні 2023 року.