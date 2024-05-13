Інтерес до нього проявляє Сан-Дієго.
СЕРХІО РАМОС, GETTY IMAGES
13 травня 2024, 23:26
Центральний захисник Севільї Серхіо Рамос може продовжити кар'єру в США.
Чинний контракт 38-річного ветерана закінчується в червні, тому вже зараз іспанець може безперешкодно вести переговори з іншими клубами.
За інформацією The Athletic, обговорення з Рамосом веде американський Сан-Дієго, який з наступного сезону виступатиме в МЛС. Умови угоди ще не узгоджені, проте переговори стрімко просуваються.
Нагадаємо, Серхіо Рамос повернувся до Севільї у вересні минулого року.
Раніше він ніколи не грав за межами Європи. Клуб Сан-Дієго був заснований у травні 2023 року.