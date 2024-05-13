Центральний захисник Севільї Серхіо Рамос може продовжити кар'єру в США. 
Чинний контракт 38-річного ветерана закінчується в червні, тому вже зараз іспанець може безперешкодно вести переговори з іншими клубами. 
За інформацією The Athletic, обговорення з Рамосом веде американський Сан-Дієго, який з наступного сезону виступатиме в МЛС. Умови угоди ще не узгоджені, проте переговори стрімко просуваються. 
Нагадаємо, Серхіо Рамос повернувся до Севільї у вересні минулого року. 
Раніше він ніколи не грав за межами Європи. Клуб Сан-Дієго був заснований у травні 2023 року. 