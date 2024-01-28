Іспанія

Іспанець провів 521 поєдинок.

У складі андалусійської команди вийшов на поле захисник Серхіо Рамос.

Як повідомляє журналіст Педро Мартін, Рамос (521 матч) випередив за кількістю матчу у чемпіонаті Іспанії колишнього нападника Барселони Ліонеля Мессі (520).

Рамос у загальному списку посідає восьме місце. На першому йдуть Хоакін Санчес та Андоні Субісаррета (622).

У поточному сезоні Рамос провів 22 матчі у всіх турнірах за Севілью: на його рахунку 5 голів та 1 асист.