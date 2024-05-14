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Збірна України U-17 вже невдовзі братиме участь у фінальній частині Євро-2024.

Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз висловився щодо перспектив і планів "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи-2024, передає офіційний сайт УАФ.

Керманич юнацької національної команди поділився, який у нього настрій перед Євро-2024, якщо не враховувати те, що в Україні триває війна.

"Справді, війна — це найбільший мінус цієї ситуації. Але ми віримо в те, що незабаром справедливість переможе. А щодо команди, то всі хлопці налаштовані позитивно й хочуть показати всі свої найкращі якості", — заявив Мороз.

До старту турніру команда матиме тиждень підготовки, що спеціаліст теж прокоментував.

"Ми цьому раді. За це можу тільки подякувати керівництву УАФ, що пішло нам назустріч, це багато важить. Також хочу подякувати за підготовку футболістів клубам, чиї представники є в нашій національній команді", — додав він.

Мороз розповів, на чому буде зроблено акцент при підготовці до Євро-2024.

"Хочеться охопити все, але ми розуміємо, що це нереально. Попри це, ми дуже сподіваємося, що до всіх вимог хлопці поставляться з розумінням і видадуть свій максимум", — зазначив спеціаліст.

Головний тренер юнацької збірної України висловився щодо викликаних до неї гравців.

"На жаль, є втрати. Але це не стосується легіонерів. Через травму не зміг приїхати півзахисник київського Динамо Володимир Озимай, на якого ми дуже розраховували. А в іншому, вважаю, на сьогодні це оптимальний склад нинішньої збірної України", — сказав Мороз.

Він також поділився думками щодо майбутніх суперників по групі та завданнями, що стоять перед збірною України U-17.

"Не буду конкретизувати, але можу точно сказати, що, вивчаючи опонентів, я зробив висновок, що кожна зі збірних у нашій групі може піднести сюрприз. Хто буде найкращим, покажуть самі поєдинки. У кожного із суперників приблизно однакові шанси на успіх. Збірна України має бути готова до того, щоб у кожній грі виявляти свої найкращі якості, тільки так ми зможемо досягти найвищих результатів. Хоч би як це банально звучало, але ми хочемо перемагати в кожній грі. Фінальна частина Євро відрізняється від кваліфікації чи еліт-раунду, тут дуже важлива психологічна стійкість, має бути хороший функціональний стан, при цьому я вже не говорю про бажання та настрій команди. У таких турнірах кожна гра є вирішальною. Мені б дуже хотілося, щоб хлопці перейнялися нашими ідеями й подарували хоч трохи радості українському народу в такий складний час", — заявив керманич юнацької національної команди.

Ознайомитися зі складом збірної України U-17 на Євро-2024 можна за посиланням. У групі А "синьо-жовтим" протистоятимуть Кіпр (господар турніру), Сербія та Чехія. Турнір проходитиме з 20 травня до 5 червня.