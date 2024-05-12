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Головний тренер визначився із гравцями, які поїдуть на чемпіонат Європи.

Незабаром юнацька збірна України U-17 візьме участь у фінальній частині Євро-2024. На груповій стадії турніру синьо-жовті в групі А зіграють із Сербією, Чехією та Кіпром.

Сам форум за участі 16-х збірних проходитиме з 20 травня до 5 червня на Кіпрі — на шести стадіонах Ахни, Ларнаки, Паралімні та Лімасола.

Головний тренер нашої команди Юрій Мороз оприлюднив список футболістів, які будуть готуватися до цього турніру із 12 травня.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Назар Макаренко (Дніпро-1, Дніпро), Олександр Петренко (Баєр, Німеччина), Ілля Волошин (Реал, Іспанія).

Захисники: Олексій Рибак, Дем’ян Третяк (обидва — Динамо Київ), Микита Шелекета, Єгор Данковський (обидва — Шахтар Донецьк), Максим Баршак (Рух Львів), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Дмитро Стрільчук (Баварія, Німеччина), Дмитро Варивода (Адміра, Австрія).

Півзахисники: Павло Люсін, Богдан Редушко (обидва — Динамо Київ), Назар Бондар (Рух Львів), Євгеній Гармаш (Шахтар Донецьк), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Попов (Емполі, Італія), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Андре Вакулюк (Бенфіка, Португалія).

Нападники: Іван Денисов (Рух Львів), Артем Степанов (Баєр, Німеччина), Дмитро Богданов (Динамо Д, Німеччина), Нікіта Кривцов (Кельн, Німеччина).

Нагадаємо, Україна проведе матчі відбору Євро-2025 у Бельгії.