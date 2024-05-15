Зальцбург призначив новим головним тренером Пепійна Ліндерса — повідомляє офіційний сайт клубу. 

Контракт з Пепійном буде на три роки. Раніше Ліндерс працював у Ліверпулі в якості помічника Юргена Клоппа. 

Також наставник мав досвід роботи у Нідерландах, а також в Порту. Наразі Пепійн працював головним тренером лише у Неймегену. 

На даний момент Зальцбург знаходиться на другому місці у чемпіонаті. 