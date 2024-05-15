У клубі вирішили зробити ставку на наставника з досвідом роботи у Ліверпулі.
Пепійн Ліндерс, Getty Images
15 травня 2024, 17:35
Зальцбург призначив новим головним тренером Пепійна Ліндерса — повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт з Пепійном буде на три роки. Раніше Ліндерс працював у Ліверпулі в якості помічника Юргена Клоппа.
Також наставник мав досвід роботи у Нідерландах, а також в Порту. Наразі Пепійн працював головним тренером лише у Неймегену.
На даний момент Зальцбург знаходиться на другому місці у чемпіонаті.