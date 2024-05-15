Англія

Каталонський фахівець поділився своїми думками після гри з Тоттенгемом.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:0).

"Мені подобається, що гравці були щасливі у роздягальні, але вони знають, що це ще не кінець. Я не побачив зайвого свята у роздягальні. Вони чудово знають, що буде важко. Все, що нам потрібно зробити, це виграти наступний матч. Нам дуже пощастило, що наша доля залишається у наших руках.

Цього сезону після требла, з відсутністю Кевіна на шість місяців і відсутністю Ерлінга, незважаючи на всі проблеми, які ми мали, ми все одно залишилися в гонці. Нам залишилося виграти одну гру, щоб зберегти титул", — наводить слова Гвардіоли прес-служба клубу.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті вийшов на перше місце АПЛ за один тур до кінця, випереджаючи Арсенал на два очки.

У заключному турі Сіті зіграє проти Вест Гема, а Арсенал проти Евертона. Обидва матчі пройдуть 19 травня і розпочнуться о 18:00 за Києвом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті.