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Відбулися зміни в регламенті турніру.

КОНМЕБОЛ хоче розширити заявки учасників до 26 гравців — повідомляє ресурс Ge Globo.

На засіданні в Бангкоку Рада КОНМЕБОЛу вирішила збільшити максимальну кількість викликаних футболістів з 23 до 26.

Організація також обмежила максимальну кількість людей на лавці запасних у кожному матчі до 23 гравців. Аналогічні зміни відбудуться також під час Євро-2024.

Копа Америка розпочнеться 21 червня та буде тривати до 15 липня.