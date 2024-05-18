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Португалець продовжує творити історію.

В матчі 32-го туру Про-ліги Саудівської Аравії Ан-Наср зіграв унічию з Аль-Хілялем (1:1). В цій грі результативною передачею відзначився нападник нападник господарів поля Кріштіану Роналду.

Як повідомляє офіційний сайт саудівської Про-ліги, тепер на рахунку 39-річного португальця 44 результативні дії в поточному розіграшу чемпіонату Саудівської Аравії: 33 голи та 11 результативних пасів. Це найкращий результат в історії ліги.

Нещодавно повідомлялося,що Роналду може продовжити контракт з Ан-Насром.