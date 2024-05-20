Інше

36-річний футболіст незадоволений у Саудівській Аравії.

Нападник Карім Бензема розчарований у Саудівській Аравії. 36-річний француз незадоволений поганими умовами в місцевій лізі, а також відсутністю професіоналізму в деяких сферах.

Своє розчарування володар Золотого м'яча 2022 висловив друзям під час нещодавнього візиту до Мадрида. З огляду на ситуацію, Бензема хотів би змінити клубну прописку, пише Relevo.

Водночас Бензема розуміє, що піти з Аль-Іттіхада йому буде складно з огляду на контракт до 2026 року і зарплату в 200 мільйонів євро. У клубі вважають, що Бензема ще не виправдав вкладення, провівши мало ігор (29).

Раніше повідомлялося, що Бензема готовий стати зіркою олімпійської збірної Франції замість Мбаппе.