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Юрій Мороз поділився своїми думками після гри з Сербією.

Головний тренер юнацької збірної України Юрій Мороз прокоментував поразку своєї команди у стартовому матчі Євро-2024 (U-17) проти Сербії (0:1).

"У другому таймі ми мали перевагу, але не змогли реалізувати ті моменти, які були. Але в нас є ще два матчі, будемо готуватися, не все ще втрачено.

Швидкий гол сербів не зламав нашу тактику, але трохи нас збентежив. Хлопці в першому таймі трохи програвали боротьбу, і цей пропущений м'яч був саме через це. Притиснулися до власних воріт, а суперник пробив і влучив.

Як ви бачите, є якесь невезіння. Степанов гарно рухався, мав багато моментів, але все йшло поруч із ціллю. Заміни підсилили нашу гру. Вийшли Редушко й Сорока, з’явилася структурна гра в середині поля, володіння м’ячем. Але це футбол — хто забиває, той і здобуває перемогу.

Наша стратегія на турнір? Ця поразка мало що змінить. Треба виходити й перемагати в кожній грі.

У нас сьогодні була розмова з Андрієм Шевченком перед матчем. Він зустрівся з нами, побажав успіху. Також хочу подякувати за підтримку українським фанатам", — наводить слова Мороза прес-служба УАФ.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Чехії. Гра запланована на 23 травня о 18:00 за Києвом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Сербія U-17 – Україна U-17.