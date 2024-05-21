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Максим Таловєров отримав виклик до розташування національної команди.

Український захисник ЛАСКа Максим Таловєров підбив підсумки нинішнього сезону, після якого на нього чекає Євро-2024 у Німеччині.

"Який важкий і цікавий сезон позаду. Перш за все, я хотів би подякувати всім нашим вболівальникам, без вас, хлопці, нам було б так важко досягти третього місця.

Другий рік поспіль ЛАСК у Лізі Європи, це була одна з наших цілей, якої ми досягли і на яку заслуговуємо. Ми бачимо, що друге і перше місце не було так далеко, і я думаю, що ЛАСК має сили, щоб боротися за ці позиції, сподіваюся, якнайшвидше.

Щодо вчорашнього матчу — це був хороший урок для нас перед новим сезоном, ми будемо готуватися краще, щоб уникнути цих помилок у майбутньому.

Зараз усі мої думки присвячені зборам національної збірної, які розпочинаються за кілька днів. Дуже радий цьому. Дякую Богу", — написав Таловєров у своєму Instagram.

Нинішнього сезону Таловєров провів 34 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

За підсумками сезону ЛАСК посів третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Австрії, що надає команді право на участь у кваліфікації Ліги Європи.